To jest coś niesamowitego co wyprawia ten rząd - tak sprawę obostrzeń skomentował poseł PO w TOK FM. Dla mnie jedno jest pewne: to, co wyprawia ten rząd, to jest po prostu zbrodnia na żywym organizmie, zbrodnia na Polakach. Ten brak jakiejkolwiek aktywności to są realne zgony, za które odpowiedzialność moralną ponosi ta ekipa, także pan minister Adam Niedzielski - skomentował Kierwiński. Polityk PO krytykuje działania rządu Kierwiński mówił również o obowiązkowych szczepieniach pracowników medycznych, nauczycieli i służb mundurowych, które mają ruszyć 1 marca 2022 r. Dziś pan minister planuje coś od 1 marca? Przecież to powinno obowiązywać już od 27 lipca, gdy mówiła o tym Rada Medyczna działająca przy premierze (...) Sam fakt, iż do tej pory nie ma takiego nakazu jest dyskryminujące dla ministra Niedzielskiego - mówił w TOK FM.