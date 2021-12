- Jak ludzie dzisiaj patrzą na nas ogólnie, na opozycję w Sejmie czy na forum publicznym, to nie widzą koalicji, która odpowiedzialnie sprawuje rządy w Polsce, tylko widzą ludzi, którzy różnią się poglądami. Co więcej - często niektórzy eksponują te różnice po to, żeby walczyć o elektorat - mówił w RMF FM Grabiec.

- To nie daje podstaw do patrzenia na opozycję jako jednorodne albo zgodne przynajmniej ciało, które jest w stanie poprowadzić kraj. To jest praca domowa do odrobienia - powiedział Grabiec w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Jednocześnie rzecznik PO przyznał: - Chcemy tworzyć większość demokratyczną z ugrupowaniami, które są po tej samej stronie. To nie jest kwestia wyboru Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, chociaż prawdę mówiąc, najbliżej nam programowo, ideowo do PSL-u, który jest razem z nami w Europejskiej Partii Ludowej czy do Szymona Hołowni, który też ma centrowy elektorat - dodał.