Jeżeli ktoś ma pomysł, żeby ze Smoleńska znowu robić politykę, która dzieli Polaków, to jest to najlepszy prezent dla Putina. To gra pod nuty, które pisze Moskwa - powiedział w Zduńskiej Woli Donald Tusk, pytany o zapowiedzi prezesa PiS dotyczące przebiegu obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz słowa Kaczyńskiego o tym, że ma już pełną wiedzę o tym, co stało się na lotnisku w Smoleńsku.

Tusk o planach Kaczyńskiego

Szef PO zabrał też głos ws. planu Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego misji NATO na Ukrainie. Początkowo wezwał do jedności w polskiej polityce, potem jednak mówił o jedności z Ukrainą i sojusznikami. Wypowiedź prezydenta Zelenskiego wskazuje, że z jego punktu widzenia takie wypowiedzi jak ta prezesa Kaczyńskiego o misji NATO zmniejszają a nie zwiększają poczucie bezpieczeństwa Ukrainy - stwierdził.

Tusk: Kolejna tura rozmów z Polakami

Tusk zapowiedział na briefingu prasowym w Zduńskiej Woli, że zaczyna kolejną turę rozmów z Polakami, aby rozmawiać o polskich sprawach. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, żeby wszyscy pamiętali o sobie nawzajem i niezależnie od tego jak dramatyczne rzeczy dzieją się przy naszej granicy, niezależnie od tego, że wszyscy myślimy o tej okrutnej wojnie, o tragicznym losie ukraińskich rodzin, żebyśmy potrafili także w tym samym czasie skupić się na problemach jakie i wojna, i wcześniejsze zjawiska - pandemia, drożyzna, koszty kredytów, (...) żeby to nam nie uciekło z pola widzenia - powiedział Tusk.

Zapowiedział, że wizytę w woj. łódzkim rozpocznie od wspólnego śniadania u młodego małżeństwa z dziećmi ze Zduńskiej Woli. Następnie - jak mówił - odwiedzi Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie jest punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dodał, że w drodze do Sieradza zatrzyma się w miejscowości Rzechta będzie rozmawiał o problemach związanych z budową domów. A w samym Sieradzu spotka się z samorządowcami i przedsiębiorcami związanymi z branżą budowlaną.

Tusk podkreślił, że jednym z tematów jego rozmów będą koszty kredytów mieszkaniowych rosnących ze względu na inflację. Kwestie mieszkań dla polskich rodzin stają się wyjątkowo istotne, tez w kontekście setek tysięcy ukraińskich rodzin, które w Polsce zostaną na dłuższy czas - powiedział Tusk. Trzeba zrobić wszystko, żeby uratować jedność i solidarność Polaków z Ukrainą i Ukraińcami, naszą gościnność. Ale to jest możliwe, kiedy ci, którzy ponoszą te ciężary - to są przede wszystkim polskie rodziny, samorządy, żeby czuły, że nie są same z tym wszystkim - podkreślił lider PO.