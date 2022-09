Zwrócił uwagę, że to DGRSZ będzie odpowiadać za wprowadzanie do wojska nowych systemów uzbrojenia i za zwiększenie liczebności armii.

Zwiększenie liczebności armii

To niezwykle ważny moment, gdy sztandar zostaje poświęcony i przekazany jednostce – powiedział prezydent we wtorek przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Sztandar gromadzi, wokół sztandaru grupują się żołnierze, sztandar jest znakiem, sztandar jest centrum. Dlatego nadawany jest tym, którzy się sprawdzili, tak jak sprawdziło się Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przez osiem lat swojego działania, realizacji zadań od 2014 roku – mówił.

Dziękuje za cały ten czas, Podkreśleniem doskonałej, wzorowej realizacji tych zadań będzie ta właśnie uroczystość – dodał. Ale to także i wyzwanie – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że to DGRSZ będzie odpowiadać za wprowadzanie do wojska nowych systemów uzbrojenia zamawianych przez MON i za zakładane zwiększenie liczebności armii, któremu ma służyć ustawa o obronie ojczyzny.

Dodał, że celem zwiększania potencjału polskich sił zbrojnych - zwłaszcza wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę – jest budowa bezpieczeństwa "na takim poziomie, by w sensie militarnym Polska nie była zagrożona".

Błaszczak o przykładach nowoczesnej broni

Sztandar jest symbolem odwagi, męstwa i honoru, to są cechy, którymi wyróżniają się żołnierze Wojska Polskiego – powiedział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Dodał, że wojsko to "bardzo ważny element siły Rzeczypospolitej Polskiej".

Mówił o rozbudowie liczebnej i zakupach sprzętu, przypominając formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej, "która bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wschodzie naszego kraju" i do której wg koncepcji MON mają trafić czołgi Abrams. Przypomniał, że polscy żołnierze rozpoczęli szkolenia z obsługi tych wozów. Wyraził nadzieje, że dywizja otrzyma także śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache, których zakupem jest zainteresowany resort. Przypomniał rozbudowę 16. Dywizji; zwrócił uwagę, że ponad 16 tys. chętnych wyraziło gotowość do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – nowej formy służby, wprowadzonej ustawą o obronie ojczyzny. Wojsko Polskie musi być silne, żeby skutecznie odstraszało agresora – powiedział.

Mamy tu przykłady nowoczesnej broni, która stanowi wyposażenie Wojska Polskiego, ale to tylko fragment – zaznaczył, wskazując na sprzęt prezentowany w pobliżu miejsca uroczystości. Wojsko przedstawiło m.in. czołgi Leopard 2, armatohaubicę Krab, wozy Rosomak, wyrzutnię pocisków przeciwokrętowych i mobilną stację radiolokacyjną.

Uroczystość wręczenia sztandaru jest uhonorowaniem naszej ciężkiej pracy, społecznym dowodem, że to, co robimy, robimy dobrze – powiedział dowódca generalny gen. Jarosław Mika.

Agata Kornhauser-Duda matką chrzestną sztandaru

Żona prezydenta, Agata Kornhauser-Duda, która została matką chrzestną sztandaru, nazwała jego nadanie "nobilitacją i najwyższym wyróżnieniem", które "potwierdza profesjonalizm dowództwa i żołnierzy w wypełnianiu żołnierskich powinności wobec ojczyzny i narodu".

Wyraziła przekonanie, że sztandar będzie "dodatkową motywacją w realizacji codziennych zadań, zwłaszcza teraz, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna wywołana agresją Rosji na Ukrainę". To również działania podejmowane przez Dowództwo Generalne, podległe mu jednostki, a także sojuszników przyczyniają się do tego, że jako społeczeństwo czujemy się bezpiecznie.

Dziękowała gen. Mice za wsparcie, jakiego DGRSZ udzieliło w organizacji akcji pomocy na rzecz Ukrainy.

Czym jest Dowództwo Generalne?

Dowództwu Generalnemu podlega zdecydowana większość wojsk, do jego zadań należą: realizacja programów rozwoju sił zbrojnych; planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek wojskowych i związków organizacyjnych sił zbrojnych podległych DGRSZ, a także organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk.

Dowództwo Generalne powstało z początkiem 2014 r. jako jedno z dwóch głównych dowództw obok Dowództwa Operacyjnego RSZ. Dowództwo Generalne powstało w miejsce odrębnych dowództw Wojsk Lądowych Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, które mają w DGRSZ swoje inspektoraty. Przywrócenie poprzedniej struktury z dowództwami poszczególnych rodzajów sił zbrojnych było jedną z zapowiedzi rządu PiS po wyborach 2015 r. Zmiany wprowadzone w 2018 r. w systemie kierowania i dowodzenia (tzw. mały SKiD) skupiły się na przywróceniu roli dowódczej Sztabowi Generalnemu WP, któremu podporządkowano Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne RSZ.

Autor: Jakub Borowski