Co do owego mitycznego zjednoczenia - niektórzy widzą w tym jedyne lekarstwo na wszystkie bolączki. Łudzą siebie i innych, że jeśli tylko Polacy zobaczą szeroki front, od Zandberga do Porozumienia, to PiS upadnie. Nic takiego się nie stanie. Mam czasem wrażenie, że niektórzy myślą, że jak się zrobi to samo raz jeszcze - że jak się zagrzmi w tuby, wyjdzie na marsze, a „nasze” media ogłoszą, że tym razem z pewnością wygramy - to zadziała jakaś magia. Ale ta magia nie działała podczas ostatnich sześciu wyborów, które PiS z opozycją wygrał. Tak, możemy wygrać. Ale do tego potrzeba mądrości, spokoju, szacunku, partnerstwa, współpracy, a nie podbojów. A co mamy? Dwutysięczny odcinek wenezuelskiej telenoweli o złym Hołowni, co wzgardził jedną listą Tuska.