Według opublikowanego w piątek sondażu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 34,4 proc. głosów.

Reklama

Drugą siłą w Sejmie byłaby Koalicja Obywatelska, na którą głosowałoby 27,1 proc. wyborców.

Wspólna lista nie pomogła PSL i Polsce 2050

Polska 2050 Szymona Hołowni zaliczyła spadek. Na to ugrupowanie zagłosowałoby teraz 7,5 proc. badanych, w porównaniu z 8,9 proc. w sondażu ze stycznia 2022.

Reklama

PSL-Koalicja Polska ma większe poparcie: 6,6 proc. w porównaniu z 5,9 proc.

Z sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika też, że stworzenie wspólnej listy Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL nie pomaga tym ugrupowaniom — razem mogą liczyć na 14,2% głosów.

Wynik Konfederacji to 7 proc.

Chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje 53,7 proc. badanych. Na pytanie "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?" 45,9 proc. pytanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 7,8 proc. "raczej tak". Do urn nie poszłoby 44,9 proc. respondentów (24,4 zdecydowanie by nie poszło, 20,8 proc raczej by nie poszło). Niezdecydowanych jest tylko 1,1 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 28.02-01.03.2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.