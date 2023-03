Europoseł PiS Tomasz Poręba odnosząc się na do zapowiedzi podjęcia uchwały napisał, że należy bronić dobrego imienia św. Jana Pawła II w obliczu tego, że on sam nie może tego zrobić. "SBeckie kwity i ich medialni pomagierzy i promotorzy, nie zabiorą nam podziwu i pamięci dla tego co zrobił dla Polski, Europy i Świata" - dodał we wpisie opublikowanym w środę na Twitterze.

Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że dowody na to, że polski papież świadomie ignorował niegodziwości w Kościele są żadne lub bardzo wątpliwe. "Staję w obronie naszego papieża, bo wiem, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko" - podkreślił.

W poniedziałek w TVN24 wyemitowano reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

Adrian Kowarzyk