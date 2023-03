Reklama

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przerwała rozpoczętą w środę pracę nad projektami ustaw ws. powołania sądów pokoju. Do rozpatrywania tych przepisów posłowie mają powrócić po sporządzeniu dodatkowej opinii przez Biuro Analiz Sejmowych. Sejmowi prawnicy mają na to tydzień.

Prace nad ustawą wstrzymane

Do głosowania w komisji na Twitterze odniosła się posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Opozycja wygrywa głosowanie na komisji sprawiedliwości! Prace nad sądami pokoju wstrzymane. Oczekujemy opinii BAS na temat konstytucyjności tego dziurawego i niebezpiecznego dla obywateli projektu" - napisała.

Komentarz Kukiza

Słowa posłanki KO skomentował Paweł Kukiz, który jest orędownikiem wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Ze słów posłanki Gasiuk-Pihowicz wynika, że do opozycji zalicza ona także Solidarną Polskę, czyli z nią działa wspólnie i w porozumieniu - ocenił w rozmowie z PAP poseł. Każdy, kto twierdzi, że przyspieszenie postępowań (sądowych) jest sprzeczne z interesem obywateli, jest albo człowiekiem nie do końca poczytalnym, albo już odbiła mu palma, że czuje się ponad - podkreślił Kukiz.

Skoro Zbigniew Ziobro twierdzi, że to jest ustawa szkodliwa dla sądownictwa, to znaczy, że to jest świetna ustawa - dodał.

Nie dziwię się pani Gasiuk-Pihowicz, że razem z posłanką Barbarą Dolniak tę ustawę krytykują, ponieważ mają na uwadze interesy sitw sędziowskich, gdzie sędziowie pokoju byliby poza kontrolą sitw, z którymi najprawdopodobniej są powiązane pani Gasiuk-Pihowicz i pani Dolniak - stwierdził polityk Kukiz'15.

Komentarz Ziobry

Zbigniew Ziobro odnosząc się we wtorek do projektu ws. sędziów pokoju zapewnił, że Solidarna Polska jest środowiskiem "odpowiedzialnym za profesjonalne działanie sądownictwa". Nigdy nie poprzemy tego rodzaju projektów, które dla nas, w naszym przekonaniu są destrukcyjne dla polskiego sądownictwa - zadeklarował lider SP.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych. Prace nad takimi rozwiązaniami trwają w Sejmie od grudnia 2021 r. Podkomisja sejmowa poświęciła łącznie 15 posiedzeń na wypracowanie projektów ustawy o sądach pokoju oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające reformę.

Oba projekty były inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Dudą.

Autor: Grzegorz Bruszewski