Z badania CBOS wynika, że po lepszych - na tle wcześniejszych - notowaniach rządu z lutego i marca, w kwietniu pogorszyło się zarówno ogólne nastawienie do rządu, jak i oceny jego działalności, szczególnie jeśli chodzi o politykę gospodarczą, umocniło się również niezadowolenie z działalności premiera.

W kwietniu do zwolenników rządu zalicza się 30 proc. badanych (od marca spadek o 4 pkt proc.), a do przeciwników 42 proc. (bez zmian). Zwiększyła się skala obojętności wobec urzędującego gabinetu: z 21 proc. do 24 proc.

Gorsze opinie o polityce gospodarczej

Gorszy niż w poprzednich dwóch miesiącach jest odbiór wyników działalności rządu. Obecnie źle ocenia je 51 proc. respondentów (od marca wzrost o 3 pkt proc.), a dobrze – 37 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Bardziej krytyczne niż w ubiegłym miesiącu są opinie o polityce gospodarczej rządu. 56 proc, ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.) uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę, natomiast przeciwnego zdania jest 33 proc. respondentów (spadek o 5 pkt proc.).

Również gorszy niż w poprzednich dwóch miesiącach jest społeczny odbiór premiera. Niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 52 proc. badanych (od marca wzrost o 3 pkt proc.), a 34 proc. (spadek o 3 pkt proc.) deklaruje aprobatę.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na próbie liczącej 1081 osób, w tym: 56,9 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 24,0 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 19,1 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).