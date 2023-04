Podczas wizyty w Bartoszycach premier podkreślił, że za rządów PO-PSL jednostki wojskowe były zamykane w pasie przygranicznym.

Wzmocnienie bezpieczeństwa na całej granicy polsko-rosyjskiej

Obecność Wojska Polskiego, także w woj. warmińsko-mazurskim była zmniejszana, redukowana. My odbudowujemy obecność Wojska Polskiego w wielu zakątkach. Tutaj też wzmacniamy bezpieczeństwo na całej granicy polsko-rosyjskiej, z obwodem kaliningradzkim na północy Polski. To bezpieczeństwo zapewniamy i zapewnimy tak, jak zrobiliśmy to na granicy polsko-białoruskiej - zadeklarował szef rządu.

Zrobię wszystko, by przyciągać tutaj kolejne setki milionów inwestycji, bo w ostatnich latach cały powiat to setki milionów inwestycji - dodał Morawiecki. Jak mówił, rząd PiS jest rządem "solidarnościowym, nastawionym na sprawiedliwość społeczną i zwiększenie szans na rozwój gospodarczy w każdym zakątku Polski".

Dopytywany, jakie jeszcze działania będą podejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa granicy w warmińsko-mazurskiem, premier odpowiedział, że na całym pasie przygranicznym będą budowane odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne. "To jest tzw. perymetria. Rozwijamy tę perymetrię. Będziemy wzmacniali obecność straży granicznej i wszystkich służb (...) Tu będą lokowane nowoczesne jednostki, nowoczesna broń. One zapewnią wzmocnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców" - powiedział premier.