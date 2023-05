Reklama

Donald Tusk w wywiadzie dla poniedziałkowego "Newsweeka" został m.in. zapytany o to, jakie będą pierwsze decyzje "premiera Tuska". Wśród działań wymienił likwidację CBA i zbudowanie struktury, "która będzie rzeczywiście walczyła z korupcją i będzie rzeczywiście możliwie niezależna od władzy wykonawczej".

Zasługi CBA dla Polski

O tę wypowiedź szefa PO PAP zapytała zastępcę ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Można żartobliwie powiedzieć, że mało która wypowiedź na temat planów i programu opozycji wybrzmiała tak mocno, jak deklaracja zlikwidowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Widać wyraźnie, że z tą instytucją Platforma Obywatelska ma problem, bo to już kolejny raz z ust liderów tej partii padają zapowiedzi likwidacji tej ważnej dla polskiego państwa służby - ocenił Stanisław Żaryn.

Centralne Biuro Antykorupcyjne ma swoją dobrą historię. Ma swoje oczywiste zasługi dla państwa polskiego. Nie ma żadnych wątpliwości, że zwalczanie korupcji to dzisiaj jedno z zadań, które musi być realizowane przez każdy rząd - zaznaczył.

Forma nacisku politycznego

Dodał przy tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma świadomość, że takie działania trzeba podejmować i prowadzić bardzo jednoznaczną walkę z korupcją i patologiami o charakterze korupcyjnym. To, co widzimy w takich wypowiedziach, to nie tylko bardzo jednoznaczny sygnał związany z decyzjami strukturalnymi, ale również sygnał, który będzie odczytywany jako forma pewnych nacisków politycznych wobec osób, które zwalczają korupcję w życiu państwowym - podkreślił.

Żaryn ocenił, że ewentualna likwidacja CBA, byłaby decyzją, która będzie łamała kręgosłupy osobom, chcącym walczyć z patologią i zwalczającym korupcję.

Można powiedzieć, że z jednej strony jest to działanie i zapowiedź konkretnych decyzji strukturalnych, politycznych, ale również zapowiedź, która już dzisiaj może być odbierana jako forma nacisku politycznego na tych, którzy chcą ścigać korupcję, żeby od tego zadania odstępowały - dodał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

CBA w liczbach

Z informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego opublikowanej na stronie internetowej CBA wynika, że w 2022 roku jednostki CBA prowadziły 750 spraw operacyjnych.

W zeszłym roku funkcjonariusze CBA wszczęli 228 postępowań przygotowawczych. W 106 przypadkach śledztwa CBA prowadziło na własnych materiałach, a 122 na materiałach powierzonych przez prokuraturę. Funkcjonariusze zakończyli w 2022 roku 208 postępowań przygotowawczych.

Z danych wynika również, że funkcjonariusze CBA w ubiegłym roku ujawnili szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości 390,15 mln zł. "W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczono mienie o łącznej wartości 232,38 miliona złotych, ponad 62,7 tys. euro oraz 44,8 tys. dolarów" - wyliczyło CBA.

W wyniku prowadzonych w 2022 r. śledztw zatrzymano 417 osób. 869 podejrzanym przedstawiono zarzuty po raz pierwszy. Łącznie w ubiegłorocznych postępowaniach przedstawiono 3101 zarzutów - dodało Biuro.

Autor: Bartłomiej Figaj