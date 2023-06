Leszek Miller w TOK FM ocenił, że jeśli w sondażach PiS będzie traciło na rzecz Platformy Obywatelskiej, to podejmie szokującą decyzję. Jeżeli sytuacja sondażowa będzie się pogarszać i Kaczyński dojdzie do wniosku, że może przegrać wybory, to wybory się nie odbędą (...) Zostaną przełożone. Wprowadzą stan wyjątkowy pod jakimś pretekstem – mówił Leszek Miller.

Miller o PiS

Jeżeli sondaże zaczną się pogarszać, to na Nowogrodzkiej będzie kiełkować myślenie: Odłóżmy wybory. Przełóżmy wybory – dodał europoseł.