43 osoby zostały zatrzymane we Włoszech podczas operacji przeciwko kalabryjskiej mafii - podały we wtorek media. Wśrod objętych śledztwem są lokalni politycy, bo jeden z jego wątków to kupowanie głosów od mafiosów. Łącznie zarzuty postawiono ponad 120 osobom.

Operację wymierzoną w mafię 'Ndrangheta przeprowadzili karabinierzy na wniosek sądu w Catanzaro w prawie dziesięciu miastach, także w Parmie, Mediolanie, Mantui i Brescii na północy kraju, gdzie jest ona aktywna w świecie biznesu. Reklama Zarzuty Zatrzymanym postawiono zarzuty przynależności do mafii i powiązań z nią, wymuszeń, oszustw, korupcji, a w jednym przypadku także zabójstwa. Reklama Grupa capkowska, "drogowcy"... Niezależne media: Rosyjska mafia walczy na Ukrainie Zobacz również Jedną z osób objętych śledztwem jest były przewodniczący władz regionu Kalabria Mario Oliverio, któremu zarzuca się udział w grupie przestępczej. Ponadto zarzuty usłyszało dwóch lokalnych polityków i radny; wszyscy to działacze Partii Demokratycznej. Spośród 43 zatrzymanych 22 trafiło do aresztu więziennego, a reszta - do domowego. Kalabryjska 'Ndrangheta to najpotężniejsza włoska mafia, która gigantyczny majątek zdobywa przede wszystkim kontrolując na ogromną skalę proceder przemytu narkotyków i handlu nimi. Z Rzymu Sylwia Wysocka Weronika Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję