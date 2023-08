W środę posłowie KO Sławomir Nitras oraz Izabela Leszczyna wzięli udział w konferencji prasowej w Częstochowie, poświęconej organizowanej przez KO akcji Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

Zadanie Tuska dla Nitrasa

Jest nas już w Polsce ponad 32 tys. ludzi. To jest nieprawdopodobne, kiedy zaczynaliśmy tę akcję nie przyszło mi do głowy, że w takim tempie to wszystko może rosnąć. My za chwilę będziemy mieć więcej osób niż jest obwodowych komisji wyborczych, ale to nie znaczy, że będziemy mieli tych osób wystarczająco. My musimy mieć tych osób więcej. Wczoraj Donald Tusk postawił przede mną ambitne zadanie, że ma nas być więcej niż 50 tys. - powiedział Nitras.

Leszczyna dodała, że w okręgu częstochowskim do udziału w inicjatywie zapisało się już około 400 osób.

Obywatelska Kontrola Wyborów

Obywatelska Kontrola Wyborów to organizowana przez KO akcja obserwacji głosowania i liczenia głosów w wyznaczonych na 15 października wyborach parlamentarnych. Organizatorzy zachęcają obywateli do zaangażowania w akcje jako obserwatorów społecznych (delegowanych przez organizacje społeczne), mężów zaufania (delegowanych przez komitety wyborcze) czy członków komisji wyborczych.

Podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2019 roku funkcjonowało 27 tysięcy obwodów (lokali) wyborczych; w tegorocznych wyborach, ze względu na przyjęte w tym roku zmiany w Kodeksie wyborczym, będzie to według szacunków szefowej Krajowego Biura Wyborczego prawdopodobnie o niecałe 6 tys. - ok 20 proc. - więcej.

Autorzy: Mikołaj Małecki, Maciej Świerzy