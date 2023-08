Reklama

Premier Mateusz Morawiecki napisał w niedzielę na Twitterze: W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich "idiota albo agent". Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa!. Pod wpisem zamieścił wideo, z wypowiedzią lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który kandyduje z listy KO do Sejmu, jako "jedynka" w Koninie.

Kołodziejczak: Pokazać "fucka" Amerykanom

W zamieszczonym fragmencie Kołodziejczak podczas jednej z demonstracji sprzed kilku lat, pokazując środkowy palec mówi: Co jeszcze robi ambasada amerykańska? Kłóci nas z Rosją. Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć się na ten gest i pokazać "fucka" Amerykanom. Takiego!

Stanisław Żaryn w niedzielę w rozmowie z PAP zaznaczył, że trzeba mieć świadomość, że sposób funkcjonowania i przekazów lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka od dawna jest takim zjawiskiem, które jest "tożsame z wieloma działaniami propagandy rosyjskiej przeciwko Polsce". To widać było nie tylko w starszych wypowiedziach pana Kołodziejczaka, które miały bardzo antyamerykański, w istocie prorosyjski i antyzachodni wydźwięk, ale w sposób dramatyczny widać to w jego aktywności z ostatniego półtora roku - powiedział Żaryn.

Podkreślił, że już po agresji rosyjskiej na Ukrainę lider Agrounii wielokrotnie powtarzał tezy, które można było usłyszeć w przekazach propagandowych Rosji. Jedną z takich tez było przekonywanie, że to przez decyzję polskich władz o przyłączeniu do pomocy Ukrainie, do sankcji zachodnich na Rosję rolnicy cierpią. Pan Kołodziejczak wielokrotnie budował przekaz atakując władze polskie za to właśnie, że kłócą nas z Rosją czy, że przez swoje działania powodują jakieś dramatyczne problemy ekonomiczne polskiej wsi - stwierdził pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

"Przekaz, który kolportowała Rosja"

W jego opinii jest to przekaz, który przez wiele miesięcy kolportowała Rosja, próbując grać na emocjach polskich rolników. Przekonywała, że to właśnie przez rusofobiczną postawę polskich władz, poprzez włączenie się w reżim sankcyjny na Rosję spowodowana jest katastrofa ekonomiczna na polskiej wsi. To jest element, który przez Rosję był wykorzystywany do presji politycznej na polskie władze po to, żeby sobie odpuściły kwestię pomagania Ukrainie - ocenił Żaryn.

Niestety pan Michał Kołodziejczak wielokrotnie w ostatnim roku dawał wyraz budowania w ten sam sposób przekazu informacyjnego, jak rosyjska propaganda - powiedział Żaryn.

Dodał, że do tej pory lider Agrounii występował trochę jako postać "pretendująca do roli trybuna ludowego", czy "człowieka, który miał reprezentować pewne antysystemowe środowiska". Dzisiaj po włączeniu go w grono liderów partii politycznych w Polsce, bo tak należy rozumieć jego obecną pozycję, mamy do czynienia z dużo poważniejszym zjawiskiem. Taka osoba funkcjonująca jako lider jednej z list wyborczych, która jednocześnie bardzo jednoznacznie prorosyjsko prezentuje świat, to jest duże zagrożenie nie tylko dla państwa polskiego, ale również dla całej wspólnoty zachodniej - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

Żaryn: Sojusz z Amerykanami ma fundamentalne znaczenie

Podkreślił również, że sojusz z Amerykanami ma dla Polski fundamentalne znaczenie. Stany Zjednoczone są najsilniejszym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, które jest nie tylko bardzo silnym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski - wskazał. Zauważył jednocześnie, że Polska jest kluczowym członkiem NATO, a w Polsce leży Przesmyk Suwalski, który jest przez strategów z NATO uważany za jedno z najbardziej wrażliwych miejsc w całym Sojuszu Północnoatlantyckim.

Bez silnego sojuszu pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi trudno mówić o silnym NATO w Europie Wschodniej, o silnej wschodniej flance NATO. Z tego punktu widzenia sojusz pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi jest kluczowy nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całego NATO w obecnym kształcie - zaznaczył Żaryn. Dodał, że właśnie dlatego wszystkie działania, które są identyfikowane ze strony Rosji koncentrują się na tym, aby osłabiać relacje militarne pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi Zjednoczonymi, żeby osłabiać wschodnią flankę NATO.

Jeżeli ktoś podważa znaczenie czy sens budowania strategicznego sojuszu pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi, to nie tylko działa przeciwko całemu NATO, ale mówiąc wprost działa w interesie Rosji - powiedział Żaryn.

Autorka: Aleksandra Kuźniar