Genezą starcia między Michałem Kołodziejczakiem a Radosławem Foglem był wpis lidera AGROunii na Twitterze, w którym skomentował zarzuty o zdradę polskiej wsi i hipokryzję, jakie niektórzy rolnicy kierują wobec niego publikując nagrania w mediach społecznościowych, a który polityk PiS udostępnił i skomentował na swoim profilu.

To jest jakiś absurd. PiS nas wali po głowie i po plecach od 8 lat, AGROunia pokazała w ostatnich 5 latach jak skutecznie walczyć o rolników, a teraz będzie mi ktoś zarzucał zdradę? Proszę to zarzucić jak zrobię coś złego. Bo start w wyborach z list największej partii opozycyjnej daje największe szanse na zwycięstwo. To jest szansa dla nas wszystkich - napisał Kołodziejczak.

Fogiel o Kołodziejczaku: My się na nim szybko poznaliśmy

Radosław Fogiel w swoim sobotnim wpisie nawiązał do czasu, gdy Kołodziejczak startował do rady gminy właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości. Jestem skłonny uwierzyć, że naprawdę nie rozumie. Czemu ktoś ma pretensje? Przecież osiągnął to, o czym marzył od początku, odkąd startował z list PiS do rady gminy - miejsce na liście do Sejmu. My się na nim szybko poznaliśmy, więc poszedł (nieco okrężną drogą) do Platformy- napisał Fogiel.

Riposta Kołodziejczaka

Na odpowiedź lidera AGROunii nie trzeba było długo czekać. Kołodziejczak udostępnił wpis Fogla odnosząc się do zarzutów, jakie poseł PiS wytoczył wobec niego. Startowałem by pomóc waszemu kandydatowi na burmistrza, a kiedy wasza partia zakazała mi zorganizowania spotkania z rolnikami w remizie na temat "tragicznej sytuacji w rolnictwie” wiedziałem, że nie chce mieć z wami nic wspólnego - odpowiedział.

"Właśnie tak zabijacie obywatelskie postawy"

Właśnie tak, od samego dołu zabijacie obywatelskie postawy. Spotkanie zorganizowałem i właśnie tak narodziła się AGROunia. Całkowicie oddolnie, siłą wkurzonych ludzi. Moim marzeniem nigdy nie było zostać posłem, ale zrobię wszystko by jak najwięcej ludzi z AGROunii miało mandat poselski - dodał Michał Kołodziejczak.

Lider AGROunii zarzucił politykowi PiS, że partia rządząca już nie raz próbowała zniszczyć AGROunii. Wiele razy chcieliście nas zniszczyć, a ja nadal będę stał na straży by nigdy wam się to nie udało - skomentował.