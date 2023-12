Jak czytamy w serii wpisów, które Stanisław Żaryn zamieścił na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter), były rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oskarżył aktualnie rządzące partie o manipulacje informacjami i szkodzenie Polsce.

"Zyskują dostęp do narzędzi zarządzania emocjami"

Żaryn stwierdził, że "partie, które w oparciu o opisany mechanizm prowadziły walkę polityczną, zyskują dostęp do rządowych narzędzi zarządzania emocjami i informacją". Dodał, że "ich działalność będzie szkodliwa dla PL jeszcze bardziej".

Jednocześnie wspomniał wypowiedzi Donalda Tuska i oskarżył polityków PO o manipulacje w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

"Oskarżenia D. Tuska, że rząd „dogadał się” z Putinem i Łukaszenką, by Wagnerowcy trafili na BY, czy też manipulacje polityków PO dot. syt. przy granicy PL-BY - to przykłady ściągania na Polskę realnego zagrożenia poprzez działania informacyjne, które mogła wykorzystywać Rosja" - napisał.

"Takie działania prowadzone przez 8 lat skutkowały niszczącymi dla polskiej przestrzeni informacyjnej zjawiskami - wrogą manipulacją opinii publicznej, a dodatkowo otwierały Polskę na zagrożenia ze strony Rosji czy Białorusi" - czytamy dalej w kolejnym wpisie Żaryna.

"Absurdalne zarzuty", "zakłamanie rzeczywistości"

Dalej Stanisław Żaryn wymienił szereg - jego zdaniem - nielogicznych zarzutów, jakie stosować miała dawna opozycja.

"W ostatnich miesiącach takie działania przybrały wyraz absurdalnych zarzutów - o fałszowanie wyników wyborów, próbę odwołania wyborów, szykowanie zamachu stanu, przygotowanie do wyprowadzenia wojska przeciwko Polakom, próby nielegalnego utrzymania władzy przez PiS itp." - wskazał.

"W czasie rządów PiS partie obecnej większości parlamentarnej prowadziły działania polityczne przeciwko rządowi w oparciu o kłamstwa i manipulacje. To była działalność systematyczna mająca na celu zakłamanie rzeczywistości, by prowadzić walkę polityczną z PiS" - zakończył Żaryn.