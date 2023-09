Nasze listy kompletne już państwo znacie. Zostały one zaprezentowane 16 sierpnia na Radzie Krajowej. Byliśmy pierwszą partią, która kompleksowo pokazała wszystkie listy wyborcze. Zbieraliśmy podpisy poparcia zgodnie z polskim prawem, to znaczy pokazując te listy - powiedział Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej.

"PiS łamie prawo"

Jak powiedział Kierwiński, "partia rządząca po raz kolejny w tak ohydny sposób łamie prawo". - Podpisy poparcia, te które wymagane są do rejestracji, zbierane są pod konkretną listą. Czyli każdy wyborca, który się podpisuje, powinien tę listę znać. PiS zbiera podpisy in blanco, więc łamie prawo - stwierdził.

Zapowiedział też, że 9 września w Tarnowie odbędzie się Konwencja Programowa PO. - Tam będzie przedstawione 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządzenia i te najważniejsze kwestie, którymi nowy rząd, mam nadzieję, że pod przewodnictwem pana przewodniczącego Tuska, się zajmie – powiedział popołudniowy gość Radia ZET.

"Audycji by nie starczyło"

Padło też pytanie od słuchacza: "Czy macie jakikolwiek program wyborczy poza hasłem 'Precz z PiS-em'"? - Audycji by nie starczyło, żeby ten program wymieniać. Tych rzeczy jest bardzo wiele - odrzekł gość. Pytany przez prowadzącą audycję o hasło wyborcze, Kierwiński odrzekł: - Wszystko pani pozna. Dziś mówimy od marszu 4 czerwca - "Z Polską w sercu". Wszystko co robimy, robimy z Polską w sercu i to jest ta klamra kampanijna, z którą idziemy do wyborów.