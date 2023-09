W Polsat News politycy gorąco dyskutowali o ogłoszonych listach wyborczych.

Koń jaki jest, każdy widzi - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Ja się cieszę, że takie osoby jak pan Bąkiewicz, pan Petru i pan Giertych startują z konkretnych list. Twórcy tych list biorą za to odpowiedzialność. Wiedzą, jakie mają poglądy - stwierdził.

To próba zaistnienia w mediach – powiedział Radosław Fogiel odnosząc się do startu Ryszarda Petru z list Trzeciej Drogi.

"Nie wstyd panu?"

Pana kolegą na liście jest facet, który zagłuszał bohaterkę Powstania Warszawskiego. To jest coś niesamowitego - powiedział Kierwiński. Jakie są granice? Nie wstyd panu? – zapytał Fogla.

Pan poseł stroi się w piórka moralisty - odpowiedział polityk PiS. Jeśli komuś nie podobają się poglądy Bąkiewicza, to nie powinien brać na listy Romana Giertycha. A macie go na listach. Sam Tusk go zaprosił - dodał.