Donald Tusk to niebezpieczny manipulator – napisał w sobotę na swoim profilu premier Mateusz Morawiecki. Zobaczcie, jak kręci w sprawie wieku emerytalnego – nie dajcie mu się oszukać – dodał.

Jednocześnie umieścił na profilu spot, skonstruowany z wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z ostatniego Campusu Polska oraz z wcześniejszych jego wystąpień w sprawie OFE.

Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Między innymi to wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus – powiedział Donald Tusk na filmie. Być może pomogłem PiS-owi w cudzysłowie wygrać wybory, a wiek został cofnięty, czyli efekt jest podwójnie negatywny – powiedział. W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy przy reformie OFE.

W spocie przypomniano też słowa Donalda Tuska na temat OFE, kiedy wyjaśniał, że "pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków" i że "gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE".