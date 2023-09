Dopytywany, czy Polakom opłaci się 4-dniowy tydzień pracy odpowiedział: Polakom opłaci się skrócenie czasu pracy i Polacy zasługują na skrócenie czasu pracy. Nasza propozycja – skrócenie do 35 godzin w tygodniu.

Reklama

Zandberg: Nie ma czegoś takiego jak przywileje socjalne

Zandberg odniósł się także do kwestii polityki socjalnej prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma czegoś takiego jak przywileje socjalne. To programy (socjalne PiS - red.), które wspierają rodzinę – powinny być zachowane – skomentował polityk.

Reklama

"Morawiecki jest słabym premierem"

Pytany o Mateusza Morawieckiego, który zapowiada "rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, parki, koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą", odpowiada, że "rewitalizacja osiedli jest rzeczą potrzebną". Ale mam dla pana Morawieckiego dobrą informację: pieniądze na ten cel już dawno zostały przez Lewicę załatwione w Brukseli - dodał.

Podkreśla, że jedyne, co trzeba zrobić, to "w końcu przyjąć środki z KPO". Mateusz Morawiecki jest słabym premierem, który nie umiał opanować swojego zaplecza politycznego. Efekt? Od 850 dni nie zrealizował zobowiązań, które sam złożył w Brukseli – komentuje polityk.

Zandberg: My na Lewicy wolimy mówić, jak jest naprawdę

Współprzewodniczący partii Razem zareagował także na słowa Donalda Tuska, który obiecał, że dzień po wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje środki na KPO. UE opiera się na zasadach, a nie na sympatiach osobistych. Polska ma konkretne zobowiązania, do których zobowiązała się ręką premiera Morawieckiego – zaznaczył Zandberg.

Dopytywany, o to dlaczego więc lider PO to obiecuje, stwierdził: Poetyka kampanii wyborczej jest taka, jaka jest. Wielu polityków mówi skrótami. My na Lewicy wolimy mówić, jak jest naprawdę.