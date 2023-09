Konfederacja nabiera młodych ludzi Mają fałszywy program gospodarczy. Wiele punktów ich programu jest nieprawdziwych i oni o tym dobrze wiedzą - mówił Petru w Polsat News.

Konfederacji chodzi o koalicję z PiS. Im bardziej zaprzeczają, tym bardziej jest coś na rzeczy. Oni tego chcą - dodał.

"Grozi nam czarno-brunatno koalicja"

Petru stwierdził, że "grozi nam czarno-brunatno koalicja".

Czarny kolor to PiS. Na przykład zakaz wykonywania aborcji to czarny pomysł. Zaś brunatny to Konfederacja. To te wszystkie pomysły antyukraińskie, antyeuropejskie i antysemickie, które kryją się pod płaszczykiem liberalnych wypowiedzi - wyjaśnił w Polsat News.