Witek udaje się w środę z trzydniową wizytą do Włoch i Watykanu; przed wylotem z kraju była pytana przez dziennikarzy, czy we wrześniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, szczególnie, że część ustaw, które z Sejmu trafiły do Senatu, zostały przez tę izbę odrzucone.

Reklama

Jeżeli chodzi o wrzesień, nie będzie posiedzenia. To jest naprawdę sam szczyt kampanii (wyborczej), więc trudno byłoby zebrać parlamentarzystów, bo każdy prowadzi tę kampanię. Natomiast jeśli chodzi o te ustawy, tam jest projekt obywatelski, on nie ulega dyskontynuacji, czyli będzie kontynuowany w kolejnej kadencji, nic się złego z tą ustawą się nie stanie, ona na pewno w z powrotem wróci - powiedziała Witek.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Sejm dokończył przerwane w połowie sierpnia posiedzenie. Był to - zgodnie z harmonogramem prac izby - ostatni zaplanowany dzień obrad Sejmu IX kadencji, chociaż marszałek izby zawsze ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie.

Reklama

Wiktoria Nicałek, Daria Kania