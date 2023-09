U władzy mamy akurat złych polityków nie może wynikać, że odpuszczamy, bo to by oznaczało, że się z nimi zgadzamy. Odpowiedzią na złą politykę nie jest opuszczenie polityki, tylko większa aktywność przeciwko tym złym politykom. No i ja - nie angażując się bezpośrednio w politykę, ale w społeczeństwo obywatelskie - staram się to właśnie robić - mówi były prezes Narodowego Banku Polskiego.

Na pewno nie będę składać żadnych demobilizujących deklaracji. Osobiście staram się robić, co mogę, żeby odsunąć PiS od władzy i mogę tu wyrazić nadzieję, że to będzie skuteczne. A potem rozpoczną się nowe zadania - stwierdził były wicepremier.

Wybory 2023. Na kogo będzie głosował Balcerowicz ?

Balcerowicz odpowiedział na pytanie na kogo będzie głosować w wyborach 15 października. Będę głosować na wybraną partię opozycyjną. Na jaką - powiem o tym publicznie później. W tej chwili mogę panu powiedzieć, że będę się kierował dwoma kryteriami. Po pierwsze, ocena jakości programu. Po drugie, dążenie do zapobieżenia najgorszemu scenariuszowi, a mianowicie takiego, w którym mniejsza partia opozycyjna nie wchodzi do parlamentu. No, z tego już dość jasno wynika, na kogo oddam swój głos [śmiech]. Ale nie będę tu stawiał kropki nad i.