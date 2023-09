Reklama

W piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś pytany o postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu wiz do Polski, powiedział: Wydaje się, że afera wizowa jest aferą Platformy Obywatelskiej. Co na to opozycja? Przyzwyczailiśmy się do tego, że PiS chciałby każde pojęcie i każdą aferę obrócić o 180 stopni, ale w tym przypadku wszystko leży na stole - skomentował w rozmowie z dziennik.pl, poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Cezary Tomczyk: Politycy PiS-u opowiadają różne historie, ale…

Oczywiście słyszymy Ziobrę, Wąsika i wszystkich polityków PiS-u, którzy opowiadają różne historie, ale mamy aresztowania, mamy dymisję Pana wiceministra Wawrzyka, mamy odpowiedzialność ministra spraw zagranicznych Pana Raua- dodał.

"Hipokryzja rządzących jest niewyobrażalna"

I przede wszystkim – myślę, że to jest najważniejsze w tej sprawie – mamy gigantyczną, wręcz niewyobrażalną hipokryzję ze strony rządzących, którzy z jednej strony wybudowali płot na granicy z Białorusią, a z drugiej strony w tym płocie "zrobili furtkę", którą dzisiaj możemy obserwować na własne oczy - zaznaczył Cezary Tomczyk.

Poseł KoalicjiObywatelskiej wskazał, że do naszego kraju sprowadzono ludzi, którzy "być może zagrażają światowemu bezpieczeństwu". Nie ma żadnej kontroli nad tym, kto wjechał skoro wizę można było kupić - podkreślił.

Dopytywany o to, jakie będą kolejne kroki ze strony Platformy Obywatelskiej, powiedział, że przez cały kolejny tydzień "będą kolejne kontrole". Będziemy odwiedzali m.in. jeszcze raz MRPiS (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - red.) po to, żeby te wszystkie dane trafiły do obywateli - zapewnił polityk opozycji.

Tomczyk o aferze wizowej: Przyjdzie czas na wnioski polityczne

Uważam, że w ciągu najbliższych dni będziemy poznawali w tej sprawie nowe fakty. Pewnie za kilka dni przyjdzie też czas na wnioski polityczne. Jedno jest pewne: odpowiedzialność tego rządu jest zupełnie poza sporem. Tutaj nic nie trzeba udowadniać - stwierdził.

Dodał, że "każdy dziennikarz w Polsce może się dzisiaj przyjrzeć sprawie i wyciągnąć własne wnioski". To nie jest kwestia sporna pomiędzy jedną partią a drugą. Tutaj są konkretne aresztowanie, śledztwo, konkretna odpowiedzialność. My na pewno tej sprawy nie odpuścimy - zaznaczył Cezary Tomczyk.