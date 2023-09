Lider Polski 2050 uważa, że szef MSZ bezwzględnie powinien odejść. Krzyczeli "murem za polskim mundurem", stali pod murem na granicy i kazali nam go czcić, a za pieniądze za tym murem, za polskim mundurem przeprowadzali do Polski ludzi, którzy mogą stanowić zagrożenie dla Polski i dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej – uważa polityk opozycji.

Reklama

"Za pieniądze ludzie robili przemyt"

Dopytywany o to, dlaczego polscy rządzący tak robili, stwierdził: Dlatego, że nikt nie sprawdził, że nie mogą. Hołownia podkreślił, że rządzący "za pieniądze robili przemyt ludzi".

Reklama

Hołownia: Zełenski powinien nieco powściągnąć się w słowach

Lider Polski 2050 odniósł się także od obecnych relacji polsko-ukraińskich. Doszło do eskalacji, do której nie powinno dojść. Prezydent Zełenski powinien nieco powściągnąć się w słowach. Niektóre jego wypowiedzi są krzywdzące, tam się nakręcają jakieś emocje – uważa Szymon Hołownia.

Jednocześnie zaznacza, że ze strony Polski nie powinny padać niektóre określenia, jak np. wypowiedź premiera dot. uzbrajania Ukrainy. Ludzie, zrozumcie podstawową rzecz! My wspieramy Ukrainę nie po to, by Ukraińcy pisali o nas miłe rzeczy na Facebooku. Wspieramy Ukrainę dlatego, żeby Polska była bezpieczna – zwraca się polityk do rządzących.