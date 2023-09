Właściwe badanie poprzedziło pytanie o udział w poprzednich wyborach prezydenckich oraz o to, na kogo respondent głosował – na dzisiejszą głowę państwa Andrzeja Dudę czy obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W zależności od tego, kogo wskazał ankietowany, została mu przedstawiona lista potencjalnych kandydatów – w przypadku głosujących na Andrzeja Dudę ze Zjednoczonej Prawicy, a w przypadku osób wybierających Rafała Trzaskowskiego - z szeroko rozumianej opozycji.

Największą popularnością wśród głosujących w 2020 roku na Andrzeja Dudę cieszy się niezmiennie obecny premier Mateusz Morawiecki, na którego zagłosowałoby 26,4% badanych (+0,8 p.p. w stosunku do poprzedniego pomiaru). Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii rządzącej, widziałoby na stanowisku Prezydenta RP 13,6% ankietowanych (spadek o 2,1 p.p.). Sporą popularnością wśród prawicowego elektoratu cieszą się wciąż kobiety – Małgorzata Wassermann, która mogłaby liczyć na 8,4% głosów (-1,4 p.p.) oraz była premier Beata Szydło z poparciem 5,9% (-2,4 p.p.) Warto zauważyć, że w drugiej fali tego sondażu 26,9% badanych z tej grupy nie wskazało nikogo z grupy wymienionych polityków. Obecnie jest to 34,1% (wzrost o 7,2 p.p.) i jest to największa zmiana w grupie osób głosujących trzy lata temu na Andrzeja Dudę.

Wśród głosujących w 2020 roku na Rafała Trzaskowskiego ponownie najczęściej wskazywanym kandydatem jest on sam. Na obecnego Prezydenta Warszawy zagłosowałoby 51,6% ankietowanych z tej grupy (poprzednio 4,2 p.p. mniej). Kolejnymi kandydatami opozycji mogliby być Donald Tusk, na którego zagłosowałoby 16,6% (spadek o 1,6 p.p.) oraz Szymon Hołownia z 9,8% poparcia (-2,7 p.p.). Pozostali kandydaci zanotowali poparcie poniżej 4%.

Podsumowując wyniki badania warto zauważyć, że premier Mateusz Morawiecki już po raz trzeci utrzymuje w naszym sondażu stałe poparcie na poziomie 26%. To samo można powiedzieć o potencjalnym kandydacie opozycji Rafale Trzaskowskim, którego poparcie oscyluje na poziomie 50%. I tylko trzykrotnym liderom naszego rankingu udaje się wciąż utrzymać wysokie poparcie w swoich elektoratach. Pozostali kandydaci zanotowali spadki, pomimo że liczba kandydatów uległa zawężeniu, co sprzyjałoby raczej zwiększeniu poparcia. Jednakże jednocześnie wzrósł odsetek respondentów, którzy nie chcą zagłosować na żadnego z wymienionych kandydatów (7,2 p.p. w elektoracie A. Dudy i 1,4 p.p. w elektoracie R. Trzaskowskiego), co szczególnie w elektoracie Zjednoczonej Prawicy wpłynęło na spadki potencjalnego poparcia dla kandydatów na najwyższy urząd w państwie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.09.2023, na ogólnopolskiej próbie 1066 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.