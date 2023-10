Polska musi być bezpieczna. Dla nas, naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń Polaków. Aby tak było - Tusk i jego zgraja nigdy nie może wrócić do władzy. Nie można pozwolić na podnoszenie wieku emerytalnego, wyprzedaż majątku narodowego, rozmontowanie zapory na granicy z Białorusią i sprowadzanie do nas tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki - czytamy we wpisie zamieszczonym na koncie szefa MEiN na portalu X.

Konwencja PiS w katowickim "Spodku"

Przemysław Czarnek zaprosił na konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się w niedzielę w południe w katowickim "Spodku". Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, konwencja "Bezpieczna Polska" - jedziemy wszyscy" - mówił w nagraniu zamieszczonym pod wpisem.

Autor: Iwona Żurek