Na wtorkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko ws. zgłaszanych w przestrzeni publicznej wątpliwości i obaw dotyczących możliwości ustalenia wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą i przekazania ich w ciągu 24 godzin Okręgowej Komisji Wyborczej Warszawa I.

PKW podkreśliła, że czas ustalania wyników głosowania za granicą będzie pod stałym nadzorem konsulów, Okręgowej Komisji Wyborczej Warszawa I i Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja przypomniała ponadto, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego konsul, jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania, może uzupełnić skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej spośród wyborców do 13 osób.

"W sposób i w kolejności…"

"Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że mając na względzie liczbę utworzonych obwodów głosowania za granicą (blisko 100 obwodów więcej) oraz to, że najwięcej dodatkowych obwodów utworzono w miejscach największych skupisk Polaków, a także uwzględniając czas ustalania wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą w 2019 r. w wyborach do Sejmu i do Senatu, jeżeli obwodowe komisje wyborcze w obwodach utworzonych za granicą będą wykonywały poszczególne czynności w sposób i w kolejności określonych w przepisach prawa i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, nie będzie problemów z ustaleniem wyników głosowania i przekazaniem ich w ustawowym terminie" - oświadczyła PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała przy tym, że podczas wyborów do Sejmu i do Senatu w 2019 r. największą liczbę wyborców uprawnionych do głosowania, tj. 5 996 objął obwód nr 268 utworzony w Londynie, a protokoły głosowania z tego obwodu zostały wysłane przez obwodową komisję wyborczą w poniedziałek 14 października 2019 roku o 12:23.

"Z aktualnych informacji na stronie ewybory.msz.gov.pl wynika, że za granicą średni obwód głosowania liczył będzie 2 000-2 500 wyborców" - wskazano.

"Nadzór PKW nad przeprowadzaniem wyborów i referendów"

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała również, że sprawuje stały nadzór nad przeprowadzaniem wyborów i referendów i na bieżąco otrzymuje informacje od okręgowych komisji wyborczych sprawujących nadzór nad obwodowymi komisjami wyborczymi. Nadzór ten obejmuje m.in. kontrolę czasu wykonywania zadań przez obwodowe komisje wyborcze. "Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w razie potrzeby podejmie wszelkie działania wynikające z jej kompetencji mające na celu prawidłowe ustalenie wyników głosowania za granicą i przekazanie ich w terminie wynikającym z Kodeksu wyborczego" - zaznaczono w stanowisku.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych za granicą utworzono 417 obwodów głosowania.

Aleksandra Rebelińska