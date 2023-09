Reklama

Wybory 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Jak co roku głosować będą mogli nie tylko Polacy mieszkający w kraju, ale także ci, którzy na co dzień mieszkają za granicą. O czym należy pamiętać, jeśli chcemy głosować za granicą?

Wybory 2023. Gdzie głosować za granicą?

Reklama

W wyborach 2023 za granicą będzie można zagłosować osobiście w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. Nie jest jeszcze znana dokładna lista obwodów, w których będzie można oddać głos. Z projektu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych wynika jednak, że zostaną utworzone 402 obwody do głosowania.

Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w państwach, w których przebywa najwięcej Polaków, czyli w Wielkiej Brytanii (75 komisji), Stanach Zjednoczonych (52 komisje) i w Niemczech (42 komisje).

Reklama

Powstaną także obwody we Francji (18), w Hiszpanii (13), Kanadzie (12), Irlandii (11), Belgii (10) i Norwegii (11). Polacy będą mogli zagłosować również w takich krajach jak m.in. Arabia Saudyjska, Oman, Iran, Kenia, Mongolia czy Senegal. Z uwagi na wojnę w Ukrainie głosowanie w tym kraju nie będzie możliwe.

Wybory 2023. Jak zagłosować za granicą?

Do kiedy trzeba się zarejestrować, by móc wziąć udział w wyborach? Nieprzekraczalnym terminem, by zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców jest 10 października 2023. Rejestracja już ruszyła.

By głosować za granicą należy złożyć wniosek. Są na to trzy sposoby:

Złożenie wniosku przy użyciu usługi "e-Wybory" (rekomendowane przez MSZ),

(rekomendowane przez MSZ), Złożenie wniosku (osobiście lub korespondencyjnie) w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem ,

, Złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).​​​​

Jak informowaliśmy powyżej, ujęcie wyborcy w spisie wyborców sporządzanym przez konsula następuje na podstawie wniosku wniesionego najpóźniej do 5. dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie za granicą. Rejestracja przez system e-Wybory

Działanie systemu e-Wybory ma ruszyć 25 września. Przez dwa tygodnie, do 10 października, system będzie przyjmował zapisy obywateli Polski za granicą, którzy chcą głosować w wyborach.

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować numer PESEL, ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty, jeśli chcemy oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego), a także adres pobytu za granicą i adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.

MSZ doradza, by wybierając obwód głosowania, zwrócić uwagę, ilu wyborców już się w nim zarejestrowało i sugeruje, by wybrać obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - głosuj tam, gdzie będziesz! W kraju lub za granicą

Warto pamiętać, że by zagłosować za granicą można także postarać się o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wydawane jest ono we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy. Z tego rozwiązania często korzystają osoby, które w czasie wyborów planują urlop.