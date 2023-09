Wiadomo, ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Kwota zwala z nóg

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Stażu pracy, wysokości zarobków, rodzaju umowy, a co za nim idzie – odprowadzanych składek. Praca bez umowy lub na podstawie umowy o dzieło, bezpłatne urlopy – to wszystko negatywnie wpływa na wysokość świadczenia. W Polsce najniższa emerytura pobierana jest we Wrocławiu, a najwyższa w Zabrzu. Ile wynosi w Polsce najwyższa, a ile najniższa emerytura? Sprawdźcie w naszej galerii!

1/7 Najniższa emerytura w kraju to 2 grosze. Otrzymuje ją mężczyzna z Wrocławia, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat i odprowadził składki za jeden miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. następna Paula Nowak Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję