Złamali już tyle praw i zasad, że w głowie się nie mieści – dodał.

Wałęsa: Wzywam wszystkie siły na Warszawę

Lech Wałęsa kreśli wyjątkowo czarny scenariusz na wybory parlamentarne, które obędą się w najbliższą niedzielę. Jego zdaniem partia rządząca przygotowuje się do tego, by "nie oddać władzy". Ale jeśli przegrają i spróbują nie oddać władzy, wzywam wszystkie siły na Warszawę, by pomóc im opuścić stanowiska. Ja to poprowadzę - zapowiada Wałęsa.

Wybory

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się w Polsce wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Nie brakuje opinii, że będą to najważniejsze wybory po 1989 roku.

Lech Wałęsa. Życiorys polityczny

Lech Wałęsa to polski polityk i działacz społeczny, który odegrał kluczową rolę w historii Polski i Europy Wschodniej w drugiej połowie XX wieku. Urodził się 29 września 1943 roku w Popowie, w Polsce. W młodości pracował m.in. jako elektryk. W 1980 roku Wałęsa stał się liderem ruchu Solidarność, który był niezależnym związkiem zawodowym w Polsce. Ruch ten był jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, który doprowadził do ostatecznej transformacji politycznej w kraju.

W sierpniu 1980 roku Wałęsa stał na czele strajku na Stoczni Gdańskiej, który był jednym z kluczowych momentów w historii Solidarności. Strajk doprowadził do podpisania porozumienia z władzami komunistycznymi, gwarantującego prawa pracownicze i większą niezależność dla związków zawodowych. W 1983 roku Lech Wałęsa został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za swój wkład w walkę o prawa człowieka, wolność i demokrację w Polsce. Jego działania były uważane za symbol walki przeciwko totalitaryzmowi. W 1990 roku Wałęsa został wybrany na pierwszego prezydenta Polski po transformacji ustrojowej. Pełnił ten urząd do 1995 roku. Po zakończeniu prezydentury Wałęsa kontynuował swoją działalność polityczną i społeczną. Jego polityczka kariera była jednak burzliwa, a w późniejszych latach nie zawsze cieszył się taką samą popularnością, jak podczas swojego szczytu w latach 80.

Lech Wałęsa jest nadal uważany za ważną postać w historii Polski i jest rozpoznawalnym symbolem walki o wolność i demokrację w Europie Wschodniej.