Terlecki był pytany m.in. o to, z kim ewentualnie PiS miałby tworzyć rząd. - To się wszystko okaże, nie denerwujmy się - odparł. Natomiast na pytanie o to, kogo PiS będzie chciał "przeciągnąć na swoją stronę" opowiedział, że "wszystko w swoim czasie". - Jestem z natury optymistą, więc myślę, że sobie poradzimy - powiedział.

Szef klubu PiS zaznaczył, że premier Mateusz Morawiecki "nie jest rozczarowany". - Jest pełen nadziei i planów na przyszłość - mówił.

Na pytanie o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że PiS może nie rządzić przez trzecią kadencję odparł, że "na razie trzymamy się tego, że mamy dobre wyniki i mogą być jeszcze lepsze" - ocenił.

Z sondażu exit poll Ipsos wynika, że PiS wygrało niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie - wynika z sondażu Ipsos. Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów 2023?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Państwową Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.

