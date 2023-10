Dzisiaj chyba można powiedzieć wprost, że 15 października 2023 roku w Polsce skończyły się rządy PiS-u. I to jest najważniejsze przesłanie i chyba taka najszczęśliwsza wiadomość, która płynie do ludzi w całej Polsce - powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk w TVN24.

Wczoraj był nieprawdopodobny entuzjazm i na wieczorze wyborczym, ale też jak wracałem po wieczorze do domu ludzie jeździli z flagami, trąbili, machali. To jest wielki przypływ radości dla nas wszystkich - mówił.

Dużo się stało złego w ciągu tych ośmiu lat. Dużo było takiej skumulowanej złości, którą ludzie przekuli w głos - stwierdził Tomczyk w TVN24.

Naród powiedział, że nie chce rządów PiS-u, że opozycja powinna mieć większość w tym parlamencie i to opozycja powinna zdecydować o tym, jak będzie wyglądał rząd - powiedział Tomczyk.

Tomczyk apelował w TVN24 do rządzących, aby nie podejmowali "żadnych kontrowersyjnych decyzji w ciągu tych najbliższych dni i tygodni", tak aby "zmiana władzy mogła odbyć z klasą". - Rząd PiS stracił mandat społeczny - oświadczył wiceprzewodniczący PO.

Poinformował, że "liderzy ugrupowań parlamentarnych usiądą teraz do stołu". Te rozmowy dopiero się zaczną, jeśli chodzi o kwestie personalne. Żądamy od prezydenta, żeby obóz demokratyczny mógł wybrać swojego kandydata na premiera. Naturalnym kandydatem na premiera jest Donald Tusk - dodał

Kto premierem? Śmiszek: Nie mam nic przeciwko Tuskowi

Mogę zapewnić, że wszyscy politycy Lewicy będą tworzyli nową większość rządową. Nikt nigdzie się nie wybiera - mówił w TVN24 Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.

Mamy nasz szacunek do konstytucji, mocną obecność w Unii Europejskiej, prawa człowieka, obronę praworządności. To nas łączy i to jest silniejsze niż jakiekolwiek rozbieżności - wyjaśnił Śmiszek w TVN24.

Śmiszek był pytany o kwestię wyboru premiera.

Nie mam nic przeciwko, żeby Donald Tusk został szefem rządu, jeśli Koalicja Obywatelska wytypuje go na kandydata - odpowiedział.