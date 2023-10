Kaczyński stwierdził, że za czasów rządów Tuska nikt nie był w stanie pokazać "jakichkolwiek inicjatyw prospołecznych, gospodarczych czy jakiejś skutecznej walki z kryzysem".

Prezes PiS o Tusku: W istocie biedny człowiek

Reklama

Każdy głos na opozycję, a więc na KO, ale też na inną partię opozycyjną, to jest w gruncie rzeczy głos na Donalda Tuska, na jego premierostwo. Widzieliście państwo podczas debaty - roztrzęsiony, w istocie biedny człowiek, który tak się nadaje na premiera mniej więcej, jak ja do skoku wzwyż - powiedział Kaczyński.

(Tusk) ma ciągle zwolenników, ale to nie zmienia faktu, że to był ten moment, w którym można było pokazać całej Polsce, że on po prostu do władzy się nie nadaje - podkreślił Kaczyński.

Reklama

Autorzy: Agata Zbieg, Karol Kostrzewa