We wtorek, po godz. 9 Państwa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu ze 100 proc. obwodowych komisji. Według tych danych PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO- 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc.

Reklama

Z tych danych wynika, że dotychczasowa opozycja czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą mieć w nowym Parlamencie łącznie 248 parlamentarzystów. Natomiast PiS i Konfederacja – razem - 212.

W Poranku TOK FM Michał Szczerba, polityk Koalicji Obywatelskiej mówił, że planem demokratycznej większości na najbliższe miesiące będzie przede wszystkim: przywrócenie praworządności, odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz kwestie związane z rozliczeniem działań PiS.

Zdaniem Szczerby ważne jest "przede wszystkim uporządkowanie spraw w Trybunale Konstytucyjnym". - W przypadku sędziów dublerów sprawa jest prosta. Wystarczy uchwała nowego Sejmu stwierdzająca nieważność uchwały poprzedniego Sejmu powołującego trzech sędziów dublerów, w tym [Mariusza] Muszyńskiego, który teraz uznaje się za prezesa TK - mówił.

Reklama

Parlamentarzysta przypomniał też, że już w grudniu odchodzi pierwsza grupa sędziów powołanych za czasów PiS, w tym Julia Przyłębska. - Zacznie się więc nowy rozdział i mam nadzieję, że TK zacznie działać – podkreślił.

Rozliczenie PiS-u

W odniesieniu do kwestii dotyczących rozliczeń po działaniach Prawa i Sprawiedliwości, Szczerba zaznaczył, że istnieje konkretne rozwiązanie, które wspólnie z posłem Dariuszem Jońskim przedstawił już w trakcie kampanii wyborczej. - To natychmiastowe rozwiązanie 16 instytucji, takich jak np. Fundusz Patriotyczny, który karmił [Roberta] Bąkiewicza. To Polska Fundacja Narodowa, która zajmowała się przepompowaniem środków ze spółek Skarbu Państwa do ludzi PiS. To również te wszystkie instytuty, w które stały się przechowalnią darmozjadów - wyliczał gość TOK FM.

"Mówił też o likwidacji Narodowego Instytutu Wolności, który ‘rozdaje pieniądze tylko swoim’. - Będziemy też stosować konfiskatę majątków oraz konieczność rozwiązywania umów na te wszystkie "wille plus". Również Bąkiewicz straci te nieruchomości i posiadłość, którą nabył za blisko 2 mln złotych z tzw. Funduszu Patriotycznego - opowiadał Szczerba"– czytamy na stronie tokfm.pl.