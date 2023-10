Zarząd krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Oczywiście jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP jest Donald Tusk - powiedział po posiedzeniu zarządu krajowego PO Borys Budka.

Reklama

Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy tak, jak do tej pory będą bardzo efektywne. Ale przede wszystkim, że już w najbliższym czasie poznamy wspólną decyzję koalicjantów, o tym, że nowy rząd będzie sformułowany, jak tylko pan prezydent powierzy kandydatowi na premiera tę misję - podkreślił Budka.

Również marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział: - Zarząd upoważnił pana premiera do prowadzenia negocjacji i zatwierdził jego kandydaturę na premiera przyszłego rządu.

Reklama

Pytany jaki jest plan PO na przekonanie prezydenta Andrzeja Dudy do przekazania misji tworzenia rządu opozycji, Tomasz Grodzki odpowiedział: "używanie racjonalnych argumentów".

Na pytanie o planowaną na wtorek wizytę Donalda Tuskaw Brukseli Grodzki odrzekł, że "premier wspomniał na ten temat, ale są też konsultacje u pana prezydenta; nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy. Więc czeka nas wszystkich mnóstwo ciężkiej pracy" - dodał Grodzki.

"Jest osobą, która gwarantuje odbudowanie bardzo dobrych relacji z UE"

Reklama

Borys Budka, pytany o wizytę Tuska w Brukseli, odrzekł, że "premier Donald Tusk w przyszłym tygodniu będzie w Brukseli, spotyka się z przewódcami europejskich państw". - To normalne, że od pierwszego dnia robimy wszystko, żeby pozycja Polski na arenie międzynarodowej wróciła na należne miejsce - podkreślił Budka.

Zaznaczył, że Tusk jako m.in. były szef Rady Europejskiej jest najbardziej doświadczonym polskim politykiem. - I na szczęście jest osobą, która gwarantuje odbudowanie bardzo dobrych relacji z UE, z naszymi partnerami. Stąd rozmowy, które będzie toczył z przywódcami państw w przyszłym tygodniu właśnie przy okazji szczytu europejskiego - dodał szef klubu KO.

Budka pytany o zapowiedź wizyty Tuska w Brukseli i odblokowanie środków z KPO podkreślił, że "to będą rozmowy na najwyższym szczeblu". - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kontakty premiera Tuska, jego doświadczenie jako szefa Rady Europejskiej jest bezcenne w takiej sytuacji - zauważył.

Ale, zdaniem polityka PO, "przede wszystkim to jest wielkie zaufanie, które Europa ma do partii demokratycznej opozycji". Jak przypomniał, "jeśli chodzi o kwestie praworządności i wykonania kamieni milowych, to jest jeden z podstawowych postulatów, który połączył opozycję".

Jeżeli pan prezydent nie będzie przeszkadzał w tym, to jedną z pierwszych ustaw, które dostanie na biurko będzie właśnie ustawa, która naprawia kwestię wymiaru sprawiedliwości i przywraca w Polsce praworządność - poinformował Budka.

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Autor: Katarzyna Krzykowska, Daria Kania, Olga Łozińska