Pytany czy Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zostać zlikwidowane, odpowiedział, że "CBA się skompromitowało wielokrotnie". - W Polsce potrzeba służby zajmującej się sprawami korupcji - bo korupcja była, jest i będzie w każdym państwie demokratycznym - ale nie w postaci CBA - zaznaczył Kobosko. Dodał, że musi się zmienić w inną służbę.

Powiedział, że nie chce wchodzić w deklaracje jak daleko pójdą zmiany, ale podkreślił, że "tak jak jest w tej chwili, jest źle, fatalnie. CBA ma absolutnie zszargany wizerunek".

Zaznaczył, że to co się wydarzy, jest kwestią ustaleń koalicyjnych. Przytoczył sytuacje z weekendu i pytania zadane przez Pawła Wojunika, które skomentował, że to "kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem: służba, która nie realizuje de facto działań związanych z walką z korupcją, tylko walczy z opozycją demokratyczną" - podkreślił.

Wojtunik w sobotę wieczorem w TVN24 powiedział, że z kilku źródeł otrzymał informacje o spotkaniu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym CBA w Lucieniu (woj. mazowieckie), podczas którego miały zapaść decyzje o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Podsłuchy miałyby być zakładane na pięć dni - co zgodnie z prawem można zrobić bez kontroli sądu, jedynie za zgodą prokuratora generalnego.

Kobosko skomentował, że Paweł Wojtunik jest poważnym człowiekiem, profesjonalistą. "Ja generalnie traktuję bardzo poważnie to, co pan Wojtunik mówi".

Wspólny rząd

O deklaracji trzech formacji w sprawie wspólnego rządu powiedział, że "bardzo dobrze się stało, ze liderzy ugrupowań opozycji, jeszcze opozycji demokratycznej uzgodnili, że jutro takie wspólne oświadczenie, taka wspólna deklaracja będzie przed rozpoczęciem konsultacji". - Jutro, wstępnie na godzinę 10 zaplanowane jest takie wspólne wystąpienie - powiedział Kobosko. Powiedzą "o gotowości trzech ugrupowań opozycji demokratycznej, żeby wspólnie pracować nad umową koalicyjną i nad tworzeniem przyszłego rządu, którego premierem - w sposób naturalny - będzie Donald Tusk".

Pytany o umowę koalicyjną, podział stanowisk i na co liczy Trzecia Droga, zaznaczył, że nie będzie mówił kto będzie ministrem czego.

MON jest w tym momencie jednym z najważniejszych, kluczowych resortów. I w kontekście wydatków, i w sytuacji realnego zagrożenia wojennego. Jest potrzeba przyspieszonej modernizacji armii – odpowiada wiceszef Polski 2050, pytany w internetowej części programu "Gość Radia ZET" o to, które resorty są kluczowe dla Trzeciej Drogi.

Gen. Mirosław Różański nowym ministrem obrony? - Jako wybitny dowódca, były dowódca polskich sił zbrojnych byłby bardzo dobrym kandydatem na ten urząd – ocenia Michał Kobosko, dodając jednak, że na razie generał został senatorem. - Sprawy zagraniczne były i są dla nas bardzo ważne – i wewnątrzunijne, i szerzej zagraniczne – dodaje polityk Trzeciej Drogi. Co jeszcze? - Dla nas kluczowe są zmiany związane z tzw. zieloną transformacją. To dziś realne wyzwanie, przed którym stoi nasz kraj – mówi wiceszef Polski 2050. Jego zdaniem „w nowym rządzie powinna być osoba grająca rolę zielonego wicepremiera”. - To energetyczne być albo nie być dla nas – ocenia Kobosko. Gość Radia ZET dodaje również, że najszersze kompetencje i największe doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie rolnictwa PSL. - I dla nas dosyć naturalne, że PSL powinien być w Ministerstwie Rolnictwa – zaznacza Michał Kobosko.

Handel w niedzielę

Co z handlem w niedziele? - Jest potrzebny kompromis między uczestnikami przyszłej koalicji. Obecny stan jest w Polsce niepotrzebny – odpowiada Gość Radia ZET. Kobosko zaznacza, że „ludzie, którzy ciężko pracują w tygodniu, chcą mieć możliwość, by przynajmniej czasem w niedzielę móc zrobić zakupy”. - Naszym postulatem są 2 niedziele w miesiącu. W zamian za to dni wolne w tygodniu dla pracowników handlu i wzmocnienie inspekcji pracy – mówi polityk.

Aborcja

Co z prawem aborcyjnym z Polsce? - Nasze stanowisko: najpierw powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, następnie tzw. panel obywatelski, czyli reprezentatywna grupa Polek i Polaków przygotowująca pytania referendalne i przeprowadzenie referendum – odpowiada wiceprzewodniczący Polski 2050.