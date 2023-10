Macierewicz podkreśla także, że Szymon Hołownia ma związki z rosyjską agenturą.

Wybory 2023. PiS wygrywa, ale przegrywa

Prawo i Sprawiedliwość pomimo uzyskania najlepszego wyniku w wyborach parlamentarnych, prawdopodobnie nie będzie kontynuować władzy w Polsce. Partia na czele której stoi Jarosław Kaczyński nie ma bowiem w Sejmie koniecznej większości, a także zdolności koalicyjnej. Są jednak tacy politycy PiS, którzy nie przyjmują tego faktu do wiadomości. Jak pisze Radio ZET, kreślą przerażające scenariusze.

Macierewicz: Utrata władzy przez PiS jest zagrożeniem dla całego świata

Macierewicz po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych wysuwa - delikatnie mówiąc - odważne wnioski. Polityk twierdzi, że "utrata władzy przez PiS jest zagrożeniem dla całego świata". Podczas niedawnego zjazdu klubów "Gazety Polskiej" były szef MON przekonywał, że zmiana rządów w Polsce może przyczynić się… do wybuchu III wojny światowej.

W tej materii Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej, bo Rosja zaatakuje Polskę po zdobyciu Ukrainy. Biden powiedział jasno: wtedy armia amerykańska będzie musiała bezpośrednio wziąć udział w tej wojnie, a to oznacza możliwość III wojny światowej - mówił Macierewicz.

Jak podkreśla Antoni Macierewicz, opozycja zdobyła tak dobry wynik "przez nieporozumienie". "Kłamstwo i aberracja sprawiły, że ogromna część społeczeństwa nie wiedziała, jak wygląda sytuacja" - wyliczał. Wiedziała tylko, że nie mogą głosować na Platformę Obywatelską i nie zagłosowali na Platformę Obywatelską. Ale już jakaś Trzecia Droga, PSL, nie PSL - to już było dla ludzi otwarte - dodał.

"Jeden z liderów Trzeciej Drogi ma związki z rosyjską agenturą"

Macierewicz po katastrofie smoleńskiej przyzwyczaił opinię publiczną do głoszenia teorii spiskowych. Nie inaczej było tym razem. Polityk doszukuje się "wielkiego spisku" i układu, który "ma stać za Polską 2050 Szymona Hołowni'".

Stwierdził wprost, że jeden z liderów Trzeciej Drogi ma związki z rosyjską agenturą. Pan Hołownia jest człowiekiem bardzo sprawnym medialnie, pracował długo w TVN, ktoś go oglądał i powiedział: o, ten człowiek będzie dla nas najskuteczniejszy. Będzie dla nas najlepiej działał na szkodę Polski. Weźmiemy go, damy mu największe szanse, żeby rozstrzygał o tym, jaka będzie Polska. Tak właśnie jest. On chce rozstrzygać, jaka będzie Polska przy pomocy agentury rosyjskiej. To jest nieprawdopodobne. Ale tak naprawdę jest - podkreślił Macierewicz.