Politolog z Uniwersytetu Warszawskiegodr hab. Olgierd Annusewicz pytany, czy kwestie światopoglądowe, w tym prawo do aborcji, powinny być wpisane do umowy koalicyjnej podkreślił, że "włożenie elementu dyscypliny w kwestiach światopoglądowych, czy też właśnie włączenie tego do (umowy) koalicyjnej, jest bardzo łatwym rozsadnikiem".

-W takich przypadkach trzeba będzie głosować poza dyscypliną, co może oznaczać, że jakaś część umów, czy zobowiązań wyborczych będzie trudna do dowiezienia - ocenił Annusewicz.

Politolog przekonywał jednocześnie, że powstająca koalicja: KO, Trzeciej Drogi i Lewicy "nie rozbije się" do końca obecnej kadencji prezydenta Dudy.

- Prezydent Andrzej Duda jest dzisiaj najpotężniejszą postacią w polskim systemie instytucji politycznych - podkreślił Annusewicz. Jego zdaniem, teraz cała uwaga skupiona jest na ośrodku prezydenckim.

-Możemy wysyłać (prezesa PiS) Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, mówić, że jest już starszy i nie do końca potrafi zarządzić swoją partią (...) natomiast on dla elektoratu jest istotnym symbolem - mówił Annusewicz. Jak zauważył, funkcjonowanie partii politycznej zależne jest od poczucia wspólnoty, którą kreuje lider, bądź zespół przywódców.

-Uważam, że w Prawie i Sprawiedliwości dzisiaj - co będzie za kilka miesięcy, to nie wiem - ale dzisiaj nie ma innego polityka, który byłby w stanie nadać spójność, scementować to środowisko (Prawa i Sprawiedliwości) - przekonywał politolog.

Autorzy: Jarema Jamrożek, Iga Leszczyńska