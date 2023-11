Uzgodnione wspólnie zostały: in vitro, standardy okołoporodowe, rozbudowa żłobków czy asystenci osób z niepełnosprawnością i kara za mowę nienawiści skierowaną wobec osób LGBTQ+; nie ma jednomyślności ws. zmiany definicji gwałtu, przepisów aborcyjnych czy wprowadzenia natychmiastowych alimentów.

Umowa koalicyjna. Co się w niej nie znalazło?

Do końca zeszłego tygodnia odbywały się negocjacje programowe, teraz ostateczną wersję umowy mają przygotować liderzy, którzy siedli do stołu. O kwestiach ekonomicznych pisaliśmy wczoraj (m.in. osłon dla gospodarstw domowych przed podwyżkami cen prądu czy kwoty wolnej od podatku). Jednak to sprawy społeczne budzą najwięcej dyskusji. I to nie tylko to, co się znalazło w umowie, lecz także to, czego brakuje.

