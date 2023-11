Wygląda na to, że nastąpił kres politycznego sojuszu Pawła Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością. Polityk w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że nie przystąpi do klubu parlamentarnego PiS. "Światopoglądowo najbliżej mi do PiS, ale nie chcę być związany klubową dyscypliną" - powiedział w rozmowie z gazetą. Lider formacji Kukiz'15 w nowej kadencji Sejmu planuje założyć swoje koło.