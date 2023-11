W poniedziałek na inauguracyjnych posiedzeniach Sejm i Senat wybrał marszałków, wicemarszałków i sekretarzy obu Izb. Kandydatka PiS na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek nie uzyskała większości. W Senacie poparcia nie zyskał kandydat PiS na wicemarszałka Marek Pęk.

Reklama

Żukowska, pytana w Polsat News, czy uważa zablokowanie kandydatury Pęka za dobry pomysł odpowiedziała: - Sądzę, że jednak pan marszałek Pęk zostanie wybrany na tę funkcję wicemarszałka Senatu.

Zmiana stanowiska?

Dopytywana o to, czy to oznacza, że senatorowie Lewicy, którzy głosowali przeciw tej kandydaturze zastanowią się nad zmianą stanowiska odpowiedziała: "myślę, że tak to będzie wyglądało podczas najbliższego posiedzenia Senatu".

Reklama

Michał Kobosko (Polska 2050), pytany o możliwość zmiany stanowiska ws. Pęka powiedział, że nie był "do końca przekonany", że odrzucenie tej kandydatury było właściwą decyzją. - Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać - podkreślił.

Poseł KO Robert Kropiwnicki zapowiedział, że temat ten będzie podniesiony podczas spotkania klubu senatorów. - Możliwa jest zmiana stanowiska, ale poczekajmy na decyzję senatorów - zaznaczył.

Wybór marszałka Senatu

Senatorowie w poniedziałek wybrali Małgorzatę Kidawę-Błońską (KO) na marszałka Izby. Zdecydowali też o wyborze czterech wicemarszałków: Magdaleny Biejat (Lewica), Rafała Grupińskiego (KO), Michała Kamińskiego (PSL) i Macieja Żywnę (Polska 2050). Poparcia Izby nie uzyskał Marek Pęk (PiS).