Jak przyznał Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, nie jest zaskoczony tym, że Marek Pęk nie został wybrany na wicemarszałka Senatu. Odniósł się także do słów skierowanych przez niego do senatorów. - Nie wiem, jak może budzić oburzenie to, że senatorowie nie chcą wybrać na wicemarszałka kogoś, kto mówił do nich: "Jesteście prorosyjską większością" - stwierdził.