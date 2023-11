W gabinecie kurator Nowak na ścianie wiszą obrazy z wizerunkami Jezusa Chrystusa, Stefana Wyszyńskiego, Jerzego Popiełuszko, Jana Pawła II i świętego Andrzeja Boboli. Nowak zapytana, czy tak powinien wyglądać gabinet szefa instytucji państwowej, neutralnej światopoglądowo, odpowiada pytaniem: Dlaczego pan mówi, że neutralnej?

Za uwagę, że nie jesteśmy państwem wyznaniowym, stwierdza, że ona nikomu nic nie narzuca.

Symbole wiary

Straszne. Ale myślę, że tak nie będzie - mówi Nowak, zapytana, czy by jej przeszkadzał na stanowisku kuratora Małopolski muzułmanin, który by wprowadził do gabinetu symbole swojej wiary.

- Polska narodziła się wraz z chrztem i cała Polska, którą nosimy w swoich umysłach, jest chrześcijańska. Mam nadzieję, że się to nie zmieni - dodaje. - W preambule prawa oświatowego wyraźnie jest napisane o światopoglądzie chrześcijańskim - stwierdza jeszcze.

Po tym, jak dziennikarz zwraca jej uwagę, że to nieprawda, a w preambule napisane jest jedynie o respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, Nowak odpowiada: - Jest też o dziedzictwie Polski. Jeśli muzułmanin byłby to w stanie wszystko zaakceptować... Ja w to po prostu nie wierzę.

Tęczowa flaga

Tęczowa flaga w gabinecie kuratora? - Straszne. To byłby dla mnie upadek - mówi Barbara Nowak.

Tęczowa flaga jest nośnikiem ideologii, której ja absolutnie nie uznaję, która jest zła, bo niszczy drugiego człowieka, która niesie śmierć i nie ma szacunku do życia i człowieka - tłumaczy kurator Nowak.

Homofobia

Czy Barbara Nowak jest homofobką? - Nie. Każdego człowieka szanuję. Nie jestem przeciwko homoseksualnym osobom. Jestem przeciwko seksualizacji według wskazań WHO, zakładającej szybkie zainteresowanie człowieka swoją seksualnością od dziecka - odpowiada zdecydowanie.

Kim jest Barbara Nowak

Barbara Nowak to najbardziej kontrowersyjna kurator oświaty w Polsce. Jej internetowe wpisy i medialne wypowiedzi budzą skrajne emocje i są szeroko komentowane. Twierdziła, że jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień dla nauczycieli, a same szczepienia nazwała "eksperymentem". Potem przeprosiła za swoją wypowiedź. Nowak kpiła z działalności Grety Thunberg. Zasugerowała, że nastolatka tylko szuka poklasku, a kryzys klimatyczny nazwała wymyślonym problemem.

W programie "Rozmowy niedokończone" na antenie Radia Maryja Barbara Nowak mówiła: "Okazało się, że na ulicy można wrzeszczeć wulgarne słowa, wykonywać wulgarne gesty. Dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami, pewne grupy się nimi zainteresowały". Takie sceny miały — według niej — rozgrywać się podczas Strajku Kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

Uniwersytet Jagielloński przyrównała do "agencji towarzyskiej". W ten sposób skomentowała ankiety na temat bezpieczeństwa na uczelni, w których pytani o płeć studenci mogli zaznaczyć więcej odpowiedzi niż tylko kobieta lub mężczyzna.

Zaapelowała także na Twitterze, by po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau mogli oprowadzać wyłącznie polscy przewodnicy licencjonowani przez Instytut Pamięci Narodowej. Dodała także, że "dziś obca, a nie Polska narracja króluje w Auschwitz!".