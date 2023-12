W Koalicji Obywatelskiej jesteśmy do tego przekonani. W Lewicy są do tego przekonani. W Trzeciej Drodze będziemy też z nimi rozmawiać. Też rozmawiają z nimi organizacje pozarządowe - mówiła Nowacka w Polsat News.

Zamieszanie wokół wiatraków

Nie mamy żadnej afery ani nawet wielkiej awantury. Jest duże zamieszanie w mediach, wywołane przez polityków PiS, którzy zobaczyli okazję, że można poszumieć. Zresztą w ich ulubionym temacie, czyli w blokowaniu energetyki wiatrowej. Afery wiatrakowe rzeczywiście trwały, kiedy zaczęły się rządy PiS. Wtedy pani ministra, później edukacji, Zalewska robiła niesamowite histerie wokół wiatraków - powiedziała posłanka KO i liderka Inicjatywy Polskiej.

To był projekt ustawy, która dopiero szła do komisji. A w komisji pracuje się nad ustawami. Osiem lat PiS zdemoralizowało pracę legislacyjną. Kiedy pracowałam w komisji, to np. przychodziło 200 stron poprawek - mówiła Nowacka w Polsat News,

Mogę zapewnić, że procedur wywłaszczeniowych nie będzie. Czy to z powodu wiatraków, gdzie zresztą też to nie było zapisane, czy żadnego innego. To będzie doprecyzowane w ustawie tak, żeby nikt nie miał wątpliwości - dodała

Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu?

Trzeba przygotować wniosek dobrze, mieć silne argumenty i mieć mocne uzasadnienie. Też nie mieliśmy zamiaru robić politycznej hucpy, tylko dobrze się przygotować do tego typu działań. (...) Jesteśmy przekonani, że to, co robił pan Glapiński, było na szkodę Polski - mówiła o szefie NBP posłanka.