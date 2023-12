Prokuratura Krajowa przekazała, że sprawa dotyczy opozycjonisty, który aktualnie ma 73 lata. Mężczyzna był aktywnym działaczem "Solidarności" w jednym z zakładów przemysłowych na Śląsku.

Podczas stanu wojennego był on aresztowany i internowany do Zakładu Karnego w Zabrzu. Tam znęcano się nad nim psychicznie, bito go i głodzono. Podczas przetrzymywania w więzieniu zachorował na gruźlicę i wymagał leczenia w szpitalu.

Nowa skarga Prokuratora Generalnego do Sądu Najwyższego



"Wyrokiem z października 2009 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tzw. ustawa lutowa) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz mężczyzny kwotę 18,8 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną w wyniku internowania krzywdę. Opozycjonista nie skierował od orzeczenia apelacji" - podano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

W ocenie Warchoła należy podjąć próbę zmiany tej: "nieakceptowalnej moralnie i prawnie sytuacji". W związku z tym zadecydowano o skierowaniu skargi nadzwyczajnej.

Prokurator Generalny "zaskarżył do Sądu Najwyższego wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z października 2009 r., któremu zarzucił naruszenie zasad, wolności praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz rażące naruszenie przepisów ustawy lutowej".