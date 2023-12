Informacja kontekstowa na platformie X to dodawana na wniosek użytkowników informacja z wyjaśnieniem, doprecyzowaniem zawartych informacji lub ich sprostowaniem. Takiej właśnie notki kontekstowej doczekał się wpis Beaty Szydło dotyczący programu 800 plus.

"Platforma jeszcze przed utworzeniem swojego rządu zdążyła się wycofać ze swoich obietnic, więc zostaje im chwalenie się wprowadzonym przez rząd PiS programem 800 plus. Nie mają wstydu" - napisała Beata Szydło.

Informacja ta została uzupełniona cytatami z serwisów informacyjnych: "Platforma Obywatelska złożyła projekt 800 plus 17 maja 2023 z terminem wejścia w życie 1 czerwca 2023, jednak PiS nie dopuścił projektu, wkładając go do tzw. 'zamrażarki' sejmowej" oraz notatką: "Platforma Obywatelska niemal jednogłośnie głosowała 'za' projektem PiS 800 plus w dniu 6 lipca 2023".

Odpowiedź Beaty Szydło. Długa odpowiedź…

Te dopiski pod wpisem nie bez żartów rozsierdziły europosłankę PiS. "Grupa kłamliwych trolli próbuje opanować w Polsce serwis X (dawny Twitter) atakując polityków PiS przy pomocy tzw. „notek społecznościowych”. Narzędzie CommunityNotes, mające służyć weryfikacji danych samo stało się źródłem szerzenia fakenews" - tak była premier rozpoczęła swój wpis.

Dalej padły konkretne zarzuty: "Popatrzmy jak to działa chociażby na przykładzie notki doklejonej do mojego wpisu o 800 plus, którym nagle zaczęła się chwalić Platforma. Trolle dokleiły rzekomy 'kontekst', który ma usprawiedliwiać działanie Platformy. Tylko, że ten 'kontekst' jest kłamstwem, bo wynika z niego, jakby to Platforma złożyła projekt 800 plus, który został zablokowany przez PiS. Nie ma tu ani słowa o tym, jak realnie wyglądała sytuacja" - napisała była premier. - "Tymczasem w rzeczywistości projekt Platformy był tylko jej paniczną reakcją na ogłoszoną wcześniej przez PiS propozycję. Działo się to ledwie 7 miesięcy temu i przecież wszyscy to doskonale pamiętają" - dodała.

Jak napisała, "wpis Platformy wywołał powszechne kpiny". "A jednak trolle nie dają za wygraną i próbują tak bezczelnie kłamać" - dodała.

Dalej Beata Szydło radzi, jak oznaczyć notkę społecznościową jako "niepomocną". "Nie można pozwolić, by te bezczelne w swoich kłamstwach trolle zwyciężyły. Można ich powstrzymać. Notki społecznościowe podlegają ocenie i każdy użytkownik może im wystawić negatywną opinię. Należy oznaczać notatki jako 'niepomocne'. Jak na razie trolle korzystają z tego, że mało kto reaguje na ich kłamstwa, więc przy pomocy małego grona osób lansują swoje fakenews. Czas powiedziecie temu procederowi 'stop!'" - napomina Beata Szydło.

Wpis o informacjach kontekstowych uzupełniony o informację kontekstową…

I ten wpis Beaty Szydło o informacjach kontekstowych został uzupełniony o informację kontekstową. "Uwagi Społeczności są tworzone przez zróżnicowaną grupę użytkowników X, a ich wyświetlanie wymaga zgodności między użytkownikami, którzy czasami nie zgadzali się ze sobą w swoich poprzednich ocenach. Pozwala to na unikanie jednostronnych ocen lub kontekstów" - wyjaśniono pod wpisem byłej premier.