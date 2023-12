W poniedziałek rano premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose, po którym oświadczenia wygłosili przedstawiciele wszystkich klubów oraz koła poselskiego.

Po tych wystąpieniach posłowie przeszli do zadawania pytań premierowi. Zgłosiło się 107 posłów. Do zadawania pytań zgłosili się tylko posłowie PiS oraz Konfederacji i Kukiz'15. Pytań nie zadawali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL oraz Lewicy.

Morawiecki apeluje do PSL

Pan poseł Bogucki cytując swoją rozmowę z jednym z wójtów z PSL powiedział, że tenże wójt z PSL zapewniał go o tym, że od 20 lat nie było takich inwestycji w jego gminie, jak w ciągu ostatnich czterech lat - wskazał Morawiecki.

Dlatego myślę, że PSL, który jest częścią Trzeciej Drogi, naprawdę powinien się bardzo głęboko zastanowić nad tym, czy lepiej jest wybrać rząd, który zapewnia bardzo szybki rozwój dla gmin wiejskich, dla tych wszystkich samorządów, które potrzebują wyrównania szans, czy rząd liberałów, którzy wiemy doskonale jak przez 25 lat ich rządów postępowali - podkreślił premier.

Sądzę, że wszyscy posłowie, w szczególności z PSL, ten głos posła Boguckiego i waszego wójta powinni wziąć sobie bardzo głęboko do serca - dodał Morawiecki.

Morawiecki odpowiada Petru ws. inflacji

Panie pośle, mówił pan o prognozach inflacyjnych, to pan jakiś rok temu prognozował 25-procentową inflację, nie było takiej inflacji - zwrócił się do Ryszarda Petru premier Morawiecki.

Morawiecki do Gawkowskiego: Kto pana tak skrzywdził?

Panu się takiego coś wymsknęło, że w czasach naszych rządów była najwyższa inflacja od 30 lat. Naprawdę pan w to wierzy? Kto pana tak skrzywdził panie przewodniczący? -powiedział Morawiecki, zwracając się do szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.

Proszę zobaczyć, jaka była inflacja w czasach rządów premiera Józefa Oleksego, premiera Włodzimierza Cimoszewicza, premiera Leszka Millera. Naprawdę proszę nie opowiadać takich rzeczy - dodał szef rządu.

Premier zaznaczył, że jest jeszcze jedna ważna rzecz związana z inflacją. Szanowni państwo, nie moje dane, dane Europejskiego Banku Centralnego dotyczące inflacji. 72 proc. wpływu na inflację pochodziło z czynnika bardzo prostego - ceny energii. To co, my jesteśmy winni podniesieniu ceny energii? My, którzy zdywersyfikowaliśmy źródła dostaw energii, my którzy zbudowaliśmy Baltic Pipe, którzy uniezależniliśmy się od rosyjskich źródeł energii? Którzy zrezygnowaliśmy z ruskiej ropy? My jesteśmy temu winni? No zastanówcie się przez chwilkę - podkreślił Morawiecki, zwracając się do posłów.

Premier zwrócił uwagę, że szef klubu Lewicy powiedział jeszcze jedną rzecz. Panie przewodniczący, kto panu podał te informacje o luce płacowej? - pytał Morawiecki.

Pan przewodniczący powiedział, że luka płacowa wzrosła. Gdyby luka płacowa wzrosła w naszych czasach, biłbym się tu w piersi tak, żeby słychać było w kuluarach. Ale luka płacowa w naszych czasach spadła panie przewodniczący, i to zasadniczo spadła, z 7 proc. do 4,5 proc. - powiedział Morawiecki.

Bardzo leży mi na sercu to, aby malała luka płacowa. Podniosę rękę za każdą legislacją, która będzie prowadziła do tego, aby wyrównywać szanse kobiet na rynku pracy - dodał szef rządu.

Morawiecki przyznał się do błędu

Podczas odpowiadania na zapytania posłów, premier Mateusz Morawiecki również zajął się kwestią pandemii i przyznał, że popełnił błąd.

Jeśli czegoś żałuję, to tego, że w czasie COVID-19 zamknięto parki i cmentarze. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno już bym tego nie zrobił - powiedział Morawiecki.