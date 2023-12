Jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej ujawnił nam nieoficjalnie, że rządzący toczyli dyskusję nad tym, czy w ogóle jest potrzebny rzecznik rządu.

Oczywiście mamy dużo osób, które by się sprawdziły na tym stanowisku, ale ostateczna decyzja należy do szefa (Donalda Tuska - red.) - podkreśla rozmówca portalu Dziennik.pl. Aktualnie powołanie rzecznika rządu nie jest priorytetem - słyszymy.

O to, czy brana jest pod uwagę opcja, że rząd nie będzie miał rzecznika, zapytaliśmy szefa kancelarii Donalda Tuska. Aktualnie nie ma jeszcze decyzji o tym, czy rzecznik rządu będzie, czy nie. Priorytetowym zadaniem jest teraz przejęcie władzy. Kwestie wizerunkowe i współpracy władzy z mediami będą jednym z kolejnych zadań. To wtedy zapadnie decyzja o tym, czy rzecznik rządu zostanie powołany. Trudno teraz mówić o kandydaturach i konkretnych nazwiskach - odpowiedział Jan Grabiec.

Nowy rząd Donalda Tuska. Znane są wszystkie nazwiska

W środę 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony nowy rząd Donalda Tuska. Z radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy ze strony prezydenta. Każdy, bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami złożonej dzisiaj przysięgi, będzie naszym sojusznikiem - mówił Donald Tusk.

Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. To jest nasze obywatelskie wyznanie wiary, to będzie motto, które każdej pani i każdemu panu ministrowi będzie przyświecało. To motto jest dla nas wielkim zobowiązaniem - zadeklarował nowy premier.

Politycy, którzy tworzą rząd Donalda Tuska:

Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk

Wicepremier Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz

Wicepremier Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski

Minister Aktywów Państwowych – Borys Budka

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister Klimatu i Środowiska – Paulina Hennig-Kloska

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesław Siekierski

Minister Rozwoju i Technologii – Krzysztof Hetman

Minister Zdrowia – Izabela Leszczyna

Minister Edukacji – Barbara Nowacka

Minister Nauki – Dariusz Wieczorek

Minister Finansów – Andrzej Domański

Minister Infrastruktury – Dariusz Klimczak

Minister Sportu i Turystyki – Sławomir Nitras

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Marcin Kierwiński

Minister - członek Rady Ministrów – Tomasz Siemoniak

Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski

Minister do spraw Unii Europejskiej – Adam Szłapka

Minister Sprawiedliwości – Adam Bodnar

Minister Przemysłu – Marzena Czarnecka

Minister do spraw Polityki Senioralnej – Marzena Okła-Drewnowicz

Minister do spraw Równości – Katarzyna Kotula

Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego – Agnieszka Buczyńska

Minister - członek Rady Ministrów – Jan Grabiec

Minister - członek Rady Ministrów – Maciej Berek.

